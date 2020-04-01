112-летнего британца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшего мужчину на Земле

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Британец Роберт Уэйтон, 29 марта отпраздновавший 112-й день рождения, признан старейшим мужчиной в мире. Соответствующее заявление было размещено во вторник на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"В соответствии с действующими в Соединенном Королевстве [из-за вспышки нового коронавируса] правилами по социальному дистанцированию представитель Книги рекордов Гиннесса не смог лично встретиться с Бобом, как это обычно происходит. Вместо этого, пока он стоял на своем балконе, ему спели песню Happy Birthday и вручили сертификат сотрудники дома престарелых, где Боб проживает. Все это было сделано с безопасного расстояния, чтобы отметить знаменательное событие", - говорится в сообщении.

Титул старейшего мужчины на планете перешел к англичанину от японца Титэцу Ватанабэ, умершего 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. Старейшим человеком на Земле является 116-летняя японка Канэ Танака.

В связи с распространением нового коронавируса на территории Великобритании Уэйтон не смог отпраздновать день рождения со своей семьей. У него трое детей, 10 внуков и 25 правнуков, которые поздравили его по телефону.

"Я обычный парень, которому просто повезло прожить очень долгую жизнь", - рассказал Уэйтон в прошлогоднем интервью газете Daily Mail. По его словам, в детстве он, "как и все", переболел свинкой, корью и коклюшем, пережил эпидемию "испанки" и две мировых войны, жил в Канаде и на Тайване, где выучил китайский язык, перенес малярию и успешно восстановился после "двух или трех" операций, в том числе после недавнего перелома шейки бедра.

По образованию Уэйтон инженер, во время Второй мировой войны он работал на фабрике, производившей самолеты для Британской империи. Сейчас, чтобы скоротать время, он делает игрушечные мельницы, которые продает по 40 фунтов стерлингов (около $50), а деньги отдает на благотворительность.