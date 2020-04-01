Пожароопасный сезон открыт в половине регионов России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон открылся уже в 42 регионах России из 85, сообщает в среду пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". За прошедшие сутки в стране ликвидировали 29 лесных пожаров на площади 2,5 тыс. га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 31 марта, в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 2 569 га. Пожароопасный сезон открыт в 42 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС не введен", - говорится в сообщении.

Также особый противопожарный режим действует на всей территории Владимирской, Курской, Липецкой, Псковской областей, Республик Карачаево-Черкессия, Хакасия, в 11 районах Тверской области, в девяти районах Краснодарского края, в восьми районах Амурской области.

На 00:00 мск 1 апреля на землях лесного фонда на всей территории страны действовало 13 лесных пожаров на площади 750 га. Из них три в Хабаровском крае на площади 426 га, и еще 10 в Забайкальском крае на площади 324 га. На тушении лесных пожаров задействовано 532 человека, 122 единицы техники.