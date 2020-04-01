В Сальвадоре зафиксирована первая на территории страны смерть заразившегося коронавирусом

ГАВАНА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Сальвадоре. Об этом во вторник в Twitter сообщил президент республики Найиб Букеле.

"[Зарегистрирована] первая смерть от COVID-19 в Сальвадоре", - написал политик. По данным властей, на данный момент в стране выявлено 32 случая заражения коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.