Депутат Госдумы просит Минтруд изучить вопрос об автоматическом продлении статуса инвалида

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой рассмотреть вопрос об автоматическом продлении статуса инвалида минимум на три месяца с сохранением соответствующей пенсии. Копия обращения, направленного министру, имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, многие субъекты РФ в связи с пандемией нового коронавируса уже ввели режимы самоизоляции для граждан и рекомендовали отложить плановые визиты в медицинские организации, а также прохождение диспансеризации. "Большинство, кому необходимо на данный момент пройти или плановое, или первичное освидетельствование входят в группы риска, не имея возможности прийти лично в медицинские учреждения", - указывает парламентарий.

"В связи с этим прошу вас, уважаемый Антон Олегович, и возглавляемое вами ведомство, дать разъяснения касательно возможных изменений в работе и порядке прохождения медико-социальной экспертизы [МСЭ], особенно для граждан из группы риска в условиях настоящей эпидемической ситуации, а также рассмотреть возможность переноса переосвидетельствований в бюро МСЭ и автоматической пролонгации статуса инвалида минимум на три месяца с сохранением выплат пенсии", - говорится в обращении к министру.

Во вторник в пресс-службе Минтруда ТАСС сообщили, что ведомство подготовило проект постановления, предполагающий введение заочного освидетельствования на инвалидность в период до 1 октября текущего года. Такую меру предлагается ввести в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Новый порядок будет доступен как для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз, так и для проходящих МСЭ повторно, уточнили в министерстве.