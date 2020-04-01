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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США из-за коронавируса могут ввести запрет на въезд из Бразилии

Дональд Трамп заявил, что США рассматривают несколько стран по мере того, как ситуация там усугубляется

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Американские власти рассматривают возможность введения запрета на въезд иностранцев с территории Бразилии в связи с ухудшением там обстановки с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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В Бразилии не было проблем до недавнего времени, а сейчас у них начинается вспышка. Так что да, мы абсолютно точно рассматриваем возможность запрета", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях въезда с территории стран Латинской Америки. "Мы рассматриваем несколько стран по мере того, как ситуация там усугубляется", - добавил американский лидер.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 5,7 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе страны, более 200 заболевших умерли, показатель смертности составляет 3,5%. По оценкам главы Минздрава, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

 

Запрет на въезд в США

 

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет также на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил также, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение своей южной границы с Мексикой и северной границы с Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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