Песца камчатского острова Беринга внесут в Красную книгу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Минприроды России включит беринговского песца в обновленную Красную книгу России. Об этом ТАСС рассказали в Командорском государственном заповеднике.

Песец играет одну из определяющих ролей в экосистеме Командорских островов. До открытия архипелага в XVIII веке зверь был единственным наземным обитателем, который взаимодействовал с птицами и морскими млекопитающими. Ученые Камчатки изучают популяцию двух подвидов полярной лисицы: живущей на острове Беринга и острове Медном. В настоящий момент медновский песец находится под угрозой исчезновения из-за распространения среди этих зверей ушной чесотки, в то время как состояние популяции беринговского подвида сейчас благополучнее.

"Хотя численность беринговского песца в пределах нормы и составляет от 400 до 500 особей, никто не может гарантировать, что с ним не случится то же, что и на Медном (остров Командорской гряды, входящий в состав заповедника). Поэтому нам необходимо регулярно отслеживать, в каком состоянии находятся обе популяции, чтобы вовремя заметить опасное снижение или же, наоборот, рост количества животных. Так, благодаря учетам, мы сможем заранее узнать о новой повальной болезни. Минприроды России включит беринговского песца в обновленную Красную книгу, чтобы у него был такой же охранный статус, как и у его медновского родственника", - рассказали ТАСС в Командорском государственном заповеднике.

В природоохранном учреждении добавили, что в 2012 году сотрудники заповедника при финансовой поддержке WWF России отлавливали больных щенков и обрабатывали антипаразитарным препаратом. После лечения у отловленных вновь зверей ушных клещей обнаружено не было.

Командорский заповедник расположен на Командорских островах. Здесь обитают 250 видов рыб, 213 видов морских птиц, 25 видов млекопитающих. Вдоль береговой полосы островов сосредоточены около 300 тысяч особей морских животных.