В Индии на фоне карантина из-за коронавируса остаются около 6 тыс. россиян

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. российских граждан продолжают находиться в Индии после введения в стране жестких ограничений на передвижение и временной отмены регулярных международных авиарейсов. Об этом сообщил в среду российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев после того, как вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими гражданами на борту вылетел из делийского аэропорта им. Индиры Ганди.

"Только что в Москву вылетел очередной вывозной рейс "Аэрофлота", на борту которого находятся 406 пассажиров. Это второй рейс данной авиакомпании из Нью-Дели, первый состоялся 25 марта. В то же время из штата Гоа двумя рейсами ГТК "Россия" вывезено 259 пассажиров. Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более тысячи человек", - сказал посол.

Он отметил, что хотел бы поблагодарить сотрудников авиакомпаний, а также индийских партнеров в центральном правительстве и местных органах власти за содействие в осуществлении этих рейсов и поддержку наших граждан.

"Вместе с тем в Индии остаются тысячи человек, которые до сих пор не могут покинуть страну. По последним данным, таковых здесь почти 6 тыс., из них более 4 тыс. находятся в штате Гоа. Многие не имеют средств на покупку новых билетов. Посольство и генеральные консульства ведут учет граждан и своевременно информируют Москву", - сказал Кудашев.

"Хотел бы заверить наших соотечественников, что мы делаем все возможное для их поддержки в условиях введения жестких мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - добавил посол.

В Индии с 23 марта до 14 апреля включительно отменены внутренние и международные авиарейсы, прекращено курсирование пассажирских поездов и автобусов между штатами, полицейские блокпосты перекрыли дороги, проехать между регионами можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты выезд и въезд из всех городов, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутты, Ченнаи, Бангалора. Тысячи иностранных туристов не могут покинуть страну. В Индии, по информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заболевания новым коронавирусом, 35 человек умерли.