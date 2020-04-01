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Пандемия коронавируса нового типа

Более 400 россиян, застрявших в Индии из-за пандемии, вылетели из Нью-Дели в Москву

Более 150 российских граждан не смогли вылететь, поскольку не хватило мест
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© Евгений Пахомов/ТАСС​

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 400 российских граждан, застрявших в Индии из-за ограничений на передвижение, введенных властями страны из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, вылетели утром в среду в Москву на самолете "Аэрофлота". Как сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров, всего в Россию смогли вылететь 406 пассажиров, в том числе четыре маленьких ребенка без места.

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"Более 150 российских граждан не смогли вылететь, поскольку не хватило мест. Будем заказывать следующий вывозной рейс", - отметил Федоров.

Россияне стали собираться в столичном аэропорту имени Индиры Ганди с вечера вторника. У многих были билеты на рейс 1 апреля, ряд пассажиров имели билеты на другие дни. В аэропорт прибыли и те, у кого билетов не было совсем, но они рассчитывали все же улететь. На борт посадили всех, кому хватило места.

"В настоящий момент примерно 150 человек мы размещаем в гостиницах в Нью-Дели, что непросто, поскольку большинство гостиниц закрыто, действует комендантский час и жесткие ограничения на передвижение. Однако посольство во взаимодействии с местными властями решает этот вопрос", - добавил Федоров. Он рассказал, что в настоящее время на учете в делийском консульском округе состоят 1 029 человек. "Также в Гоа, по данным генконсульства в Мумбаи, еще находятся около 5 600 россиян. Во вторник Гоа покинули 133 пассажира на вывозном рейсе", - подчеркнул Федоров.

Вся Индия оказалась закрыта

"Я приехал из Ришикеша. Там я жил в ашраме, занимался йогой. Решил отправиться дальше в Гималаи. Но вдруг вся Индия неожиданно оказалась закрыта. Проблемы теперь во всем, даже просто остановиться в гостинице. Не селят ни за какие деньги, говорят: "Уходите и все". Потом узнал, что будет такой рейс, переоформил билеты. Связался с посольством, без распечатанной бумаги от посольства не смог бы добраться до Дели", - рассказал ТАСС россиянин, представившийся Всеволодом.

Как в свою очередь рассказала ТАСС художница Валерия из Казани, она и ее друг приехали в Индию еще в феврале, хотели поездить по стране. "Мы были в Удайпуре, Джайпуре, отправились дальше смотреть Индию. Но когда мы приехали в Ахмадабад, остановился весь транспорт, Индия встала, и пришлось обращаться в полицию, чтобы хоть где-то остановиться, поскольку иностранцев не селили в гостиницах. Нам помогла полиция остановиться в отеле и потом добраться до Нью-Дели, где помогало российское посольство", - поделилась она.

Из-за пандемии в Индии с 23 марта до 14 апреля включительно отменены внутренние и международные авиарейсы, прекращено курсирование пассажирских поездов и автобусов между штатами, полицейские блокпосты перекрыли дороги, проехать между регионами можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты въезд и выезд из всех городов, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутты, Ченнаи, Бангалора. Тысячи иностранных туристов не могут покинуть страну.

В Индии, по информации министерства здравоохранения и благосостояния семьи, зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 35 человек умерли.

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ИндияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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