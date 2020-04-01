Психологи дистанционно оказывают поддержку находящимся на самоизоляции дальневосточникам

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Службы психологической помощи начали дистанционно оказывать поддержку находящимся на самоизоляции жителям Дальнего Востока. Специалисты консультируют дальневосточников по бесплатным телефонам горячих линий и проводят прямые эфиры в Instagram, сообщила в среду пресс-служба клинико-диагностического центра.

"Психологи Владивостока готовы бесплатно оказать психологическую поддержку жителям и гостям Приморского края во времена тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции. Специалисты отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра 1 апреля открывают горячую линию психологической помощи", - говорится в сообщении.

В учреждении разъяснили, что обратиться к психологу для бесплатной консультации могут люди, которые испытывают тревогу, трудно переживают период карантина и изоляции, беспокоятся за близких. Специалисты помогут и тем, у кого из-за карантина ухудшились отношения с детьми.

В Приамурье специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи также готовы оказать поддержку по электронной почте и через сайт областного института развития образования. В регионе также можно получить психологическую помощь по телефону.

Жители Хабаровского края могут обратиться в региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, позвонив на телефон доверия. Специалисты оказывают помощь бесплатно, анонимно и круглосуточно.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 выздоровел. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.