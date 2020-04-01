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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: США в связи с коронавирусом почти исчерпали национальный запас защитных средств

По данным агентства, власти пытаются найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Американские власти в связи с распространением нового коронавируса почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которыми обладает Национальный стратегический резерв. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности агентство Reuters.

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Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. В связи с сокращением запасов Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, по данным Reuters, пытается найти необходимые медицинские принадлежности, доступные для покупки за границей. В основном рассматриваются поставщики в Китае и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств. Как отмечает агентство, по состоянию на 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,8 тыс. человек.

Теги
СШАМалайзияКитайПандемия коронавируса нового типа
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