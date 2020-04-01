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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса

Эксперт уточнил, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих карантин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Решение об ослаблении режима самоизоляции, введенного во многих регионах РФ из-за коронавируса принимается на уровне органов власти, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев. Об этом рассказал ТАСС советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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"Пока количество заболевших нарастает, нужна самоизоляция, а потом нужно еще подождать два-три дня, и можно будет несколько ослаблять изоляцию. Пока идет нарастание, мы должны быть в изоляции. Например, сегодня 500 новых случаев, завтра будет 400, надо еще два-три дня подождать, после того как пик достигнут, потому что один день может быть снижение, а потом снова рост", - сказал он, отметив, что стабильное снижение должно быть зафиксировано в течение нескольких дней.

Малеев подчеркнул, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих "режим карантина и разобщения". "Раньше было 10% только тех, которые заражались внутри страны, а теперь их до 25%. Это говорит о том, что не все соблюдают этот режим", - добавил эксперт, отметив, что тест на коронавирус может дать ложноположительный результат лишь в 0,001% случаев.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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