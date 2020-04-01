Китай начал отправку медицинских масок в регионы Дальнего Востока в ответ на помощь России

ТАСС, 1 апреля. Генеральное консульство Китая во Владивостоке начало передачу дальневосточным регионам партий медицинских масок из КНР в качестве ответного жеста на оказанную ранее помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств и мэриях городов, Приморье уже получило 50 тыс. масок, еще 20 тыс. будут отправлены в Магадан.

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В России в связи с опасениями населения по поводу коронавируса отмечается высокий спрос на медицинские маски. В результате в аптеках повсеместно отмечается дефицит этого товара или полное его отсутствие. Ранее гендиректор российского фармдистрибьютора ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский рассказал ТАСС о том, что производители масок испытывают серьезные сложности с поставками компонентов из Китая для их изготовления.

"Генеральное консульство КНР во Владивостоке прислало в мэрию письмо о том, что они готовы передать нам 20 тыс. медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса. Это, согласно письму, ответ на жест гуманитарной помощи городу-побратиму Магадана - Шуанъяшаню", - рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Магадана. В феврале администрация российского города отправила в КНР 2 тыс. масок и 200 защитных костюмов, когда в Шуанъяшане были выявлены зараженные.

Еще 50 тыс. медицинских масок уже переданы генконсульством КНР Приморскому краю для социально значимых организаций. По информации агентства международного сотрудничества Приморья, таким образом генконсульство поблагодарило регион и выразило признательность за совместную работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Иностранные дипломаты поблагодарили руководство края за поддержку в письмах, работу по обеспечению двустороннего грузооборота в период пандемии, а также выразили благодарность общественникам и предпринимателям, которые также ранее собирали и отправляли в Китай медицинские маски.

"Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением", - передает пресс-служба правительства Приморья слова руководителя агентства международного сотрудничества края Алексея Старичкова.

Помощь бизнеса и власти

Помимо помощи из соседнего Китая, дальневосточники мобилизуют и собственные силы на обеспечение регионов необходимыми защитными средствами. Так, крупный сахалинский бизнесмен в качестве спонсорской помощи закупит в Китае для островного региона 1,5 млн медицинских масок, сообщил в среду журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы заказали 1,5 млн масок в Китае. Один из известных в области бизнесменов в качестве спонсорской помощи эти маски закупает. Они будут доставлены в регион в течение 10 дней", - заявил глава региона, не уточнив имя мецената.

Однако губернатор уверен, что даже 1,5 млн масок будут раскуплены обеспокоенными жителями области за первую же неделю продажи. Сейчас в регионе в продаже имеется 30 тыс. масок. Но также есть маски, предназначенные не для населения, а для медицинских учреждений, сотрудников полиции и других людей, которые постоянно контактируют с людьми. На сегодня общий запас медицинских масок в области составляет 200 тыс. штук.

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Хабаровском крае также планирует передать 2 тыс. масок волонтерам, задействованным в помощи одиноким и пожилым людям. Как сообщили ТАСС в пресс-службе отделения, партия защитных средств уже поступила в регион. "Ими будут пользоваться сами волонтеры и будут раздавать людям из группы повышенного риска", - сказали в пресс-службе, уточнив, что партию масок передал центральный исполком партии.

Само же Хабаровское региональное отделение закупит и передаст волонтерам партию медицинских перчаток. Как сообщили ТАСС в Хабаровском УФАС, медицинских масок в аптеках региона в настоящее время нет. "Предприятия аптечной деятельности пытаются сейчас выйти на оптовиков из других регионов, но не устраивает логистика и цена. Вопрос решается", - сказал представитель управления.

О пандемии

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.