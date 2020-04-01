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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: у жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу

Как сообщает издание La Nuova Ferrara, это может быть связано с наследственным заболеванием крови или с тем, что в провинции распространена малярия
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© EPA-EFE/Andrea Fasani

ТАСС, 1 апреля. Жители итальянской провинции Феррара в регионе Эмилия-Романья могут иметь иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом во вторник сообщила местная газета La Nuova Ferrara, ссылаясь на данные о числе инфицированных в провинции и заявление комиссара службы гражданской обороны по региону Серджио Вентури.

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"Если посмотреть на заболеваемость в провинции Феррара, то можно заметить, что есть несколько случаев в столице, но все остальные зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей [область в Эмилии-Романье к юго-западу от Феррары]. Большая часть провинции убереглась [от коронавируса]", - приводит издание слова комиссара.

По данным газеты, в Ферраре с начала эпидемии всего 307 человек заразились коронавирусом. При этом регион Эмилия-Романья, в который входит провинция, занимает второе место в Италии по числу инфицированных.

Как передает издание, Вентури отметил, что причины этого явления пока не ясны, но предположил, что иммунитет к коронавирусу у местных жителей может быть связан с талассемией (наследственным заболеванием крови) или с тем, что в провинции распространена малярия.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Италии составило более 105,5 тыс. человек, из них почти 12,5 тыс. умерли от последствий вызываемого им заболевания.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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