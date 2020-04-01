В Хабаровске выявили детсады, продолжающие работать во время пандемии

ХАБАРОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Частные детские сады, осуществляющие деятельность в квартирах, продолжают работать в некоторых районах Хабаровска несмотря на объявленную нерабочую неделю. Информация о нарушениях будет направлена в правоохранительные органы, сообщается на сайте городской администрации в среду.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране.

"В Хабаровске выявляют частные детские сады, которые нарушают указ президента страны и продолжают принимать малышей. Речь идет о мини-группах, которые зачастую без каких-либо лицензий работают в обычных квартирах", - говорится в сообщении. В администрации города ТАСС уточнили, что выявлено пока четыре таких детских сада, где принимали от трех до семи детей. "Полагаем, что в городе, несмотря на ограничительные меры, работают еще порядка десяти таких детских садов", - сказал представитель администрации.

Со ссылкой на прокурора города Кирилла Осипчука в сообщении хабаровской администрации отмечается, что многие такие учреждения работают без документов, организовывают их бывшие воспитатели. Мэр города Сергей Кравчук распорядился уличить нарушителей.

"Обычно информация о таких садах распространяется в социальных сетях, на интернет-сайтах с объявлениями. Мы промониторили эти площадки и выявили без малого 70 таких предпринимателей. Сейчас специалисты проедут по адресам и проверят исполнение ими карантинных норм. Если будет установлено, что кто-то, вопреки законодательству, принимает детей, направим информацию об этом в правоохранительные и контрольно-надзорные органы", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника городского управления образования Татьяны Матвеенковой.

Как сообщило в среду министерство здравоохранения Хабаровского края на своей странице в Instagram, коронавирус в настоящее время подтвержден у восьми человек. За сутки количество зараженных увеличилось на одного человека, он был в контакте с ранее выявленными больными и с момента контакта находился в изоляции. Состояние пациента удовлетворительное. "На сегодня все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

О пандемии

В Хабаровске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией закрыты все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, спортивные секции, развлекательные центры.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, 121 выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.