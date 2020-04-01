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Пандемия коронавируса нового типа

В США число умерших из-за коронавируса превысило 4 тыс. человек

Общее количество заразившихся в стране, по последним данным, составляет 189,5 тыс.

ТАСС, 1 апреля. Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 4 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Университетом Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Ранее университет сообщал о 3,9 тыс. жертв. Общее число заразившихся, по последним данным, составляет 189,5 тыс. Выздоровели уже 7,1 тыс. человек. По информации университета, в США за последние сутки умерли 865 человек, что является рекордным показателем для страны.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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