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Пандемия коронавируса нового типа

Японский премьер отверг вероятность закрытия городов в стране из-за пандемии

В то же время Синдзо Абэ сообщил, что правительство готовит разные меры на случай "наихудшего варианта развития событий"

ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии в отличие от других стран не может пойти на принудительное закрытие городов в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду в нижней палате парламента премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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"Мы не можем, как, например, Франция, пойти на закрытие целых городов, - сказал он. - Нужно это понимать". В то же время премьер сообщил, что его правительство сейчас усиленно готовит разные меры на случай "наихудшего варианта развития событий".

"Мы переживаем сейчас такое национальное бедствие, каких не было после окончания войны", - подчеркнул он. Однако Абэ дал понять, что власти имеют мало полномочий для принятия мер насильственного характера.

Премьер также заявил, что не намерен советоваться с парламентом перед возможным введением режима чрезвычайной ситуации в стране. "Объявление об этом придется делать при очень суровых обстоятельствах, - сказал он. - Это потребует быстроты в принятии решений". Абэ при этом повторил, что пока не видит условий для немедленного введения режима ЧС в стране.

Во вторник в Японии было впервые зафиксировано сразу более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас их выявлено более 2,9 тыс. с учетом 712 зараженных членов команды и пассажиров американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогамы. Умерли в общей сложности 77 человек, вылечились более 1 тыс. пациентов.

Теги
ЯпонияФранцияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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