В Роскачестве рассказали, как бороться со стрессом при самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие при самоизоляции, и в том числе советует разобраться с источником стресса, а также с возможностью повлиять на него. Об этом говорится в сообщении организации.

Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"Стресс - это естественно. Шаг 1: разберитесь, что именно вас тревожит сильнее всего. Итак, будьте откровенны с собой, ответьте себе на вопрос: что в нынешней ситуации для меня страшнее всего?", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советует ответить на вопрос о том, можно ли повлиять на сложившуюся ситуацию таким образом, чтобы она стала менее тревожной и более стабильной. При положительном ответе необходимо составить подробный план действий, который стоит записать на бумаге. Затем для реализации этого плана необходимо предпринимать один крошечный шаг каждый день для того, чтобы ощущение продвижения к цели поддерживало и успокаивало.

При отрицательном ответе специалисты советуют искать положительные стороны. Например, использовать освободившееся во время карантина время для внутреннего роста: больше читать, пройти онлайн-курс или научиться чему-то новому. Также стоит ограничить источники стресса. В частности, эксперты рекомендуют перестать постоянно читать новости, оставив один или два надежных источника, на основе которых можно один раз в день проверять актуальную информацию, чтобы быть в курсе.

Среди других рекомендаций специалистов - составление режима дня и следование ему. Это дает больше шансов сохранить эффективность во время работы из дома. Также каждому члену семьи стоит организовать рабочее место и назначить очередность в домашних делах: кто и когда готовит, моет посуду, ходит за продуктами, если необходимо.

Роскачество рекомендует начинать утро с гимнастики, поскольку долгое сидение за компьютером приводит к гиподинамии, которая опаснее многих вирусов. При этом эксперты рекомендуют дополнить тренировки дыхательными практиками - такое сочетание всегда дает успокаивающий эффект. В стрессовой ситуации также важно проговаривать эмоции и не закрываться от близких. Людям, которые не справляются со стрессом и своими эмоциями эксперты советуют обратиться к специалисту.

Начать дистанционную работу с уборки

По мнению специалистов, вынужденную изоляцию логично начать именно с уборки и с проветривания квартиры - в чистом доме приятнее находиться и меньше шансов чем-то заболеть. Начать можно с разбора вещей (возможно так удастся освободить немного пространства), а продолжить влажной уборкой. Специалисты также рекомендуют не забывать время от времени включать увлажнитель. Эксперты предлагают проводить генеральную уборку всей семьей, превратив ее в игру.