Режим самоизоляции в Хабаровском крае расширили на неработающих граждан

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края 31 марта сообщила о введении с 1 по 14 апреля режима самоизоляции для пожилых людей и людей, состоящих на диспансерном учете.

ХАБАРОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции расширили режим самоизоляции, введенный в регионе для пожилых людей и людей, состоящих на диспансерном учете, на неработающих жителей региона. Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал в Instagram .

"С сегодняшнего дня в Хабаровском крае мной введен режим самоизоляции, он распространяется на людей 65 лет и старше, а также для тех, кто находится на диспансерном учете из-за заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, онкологии. Сейчас вам просто жизненно необходимо побыть дома <...> Для тех, кому предписано соблюдать карантин, а также для тех, кто... не работает", - сказал Фургал.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на школьников и студентов режим самоизоляции не распространяется, если они не находятся на карантине.

Также до 14 апреля приостанавливается работа торговых центров, продлевается запрет на работу кафе, баров и ресторанов. В Хабаровском крае коронавирус в настоящее время подтвержден у девяти человек. Тяжелобольных среди них нет.