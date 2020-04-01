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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзор предписал всем гражданам соблюдать дистанцию не менее метра

Кроме того, власти регионов России обязаны проводить тестирование на наличие коронавируса всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, ограничение не распространяется на поездки в такси. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в среду на официальном портале нормативно-правовых актов.

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"Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе.

Тестирование на наличие коронавируса

Роспотребнадзор обязал регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами. 

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: вернувшихся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний; констатировавших с больными с COVID-19; с диагнозами "внебольничная пневмония"; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания", - говорится в документе.

Ведомство также поручило обеспечить обязательную изоляцию всех граждан, вернувшихся в РФ, сроком на две недели со дня прибытия в страну. 

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия", - говорится в документе.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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