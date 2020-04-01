Специалисты МО РФ помогают оборудовать госпиталь для пациентов с коронавирусом в Бергамо

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госпиталь в Бергамо для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, в котором будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, планируется открыть в начале апреля. Сейчас идет оборудование отделений интенсивной терапии, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Принять первых пациентов госпиталь, который рассчитан 142 койко-места, сможет в начале апреля. "В несколько смен в лечебном учреждении будут работать интернациональные бригады российских и итальянских врачей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, российские военные специалисты вместе с итальянскими коллегами провели дезинфекционную обработку 14 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.