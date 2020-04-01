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Пандемия коронавируса нового типа

Приложение для контроля соблюдения карантина людьми с COVID-19 начали тестировать в Москве

Отмечается, что приложение не будет использоваться для контроля всех горожан

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин, разрабатывают и тестируют в Москве. Данное приложение не планируется использовать в отношении всех граждан в столице, сообщил ТАСС в среду руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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По его словам, после подписания информированного согласия гражданам на карантине выдается техническое средство или предлагается закрытая ссылка на приложение.

"Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция, и которые проходят лечение на дому. Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса", - сказал Лысенко.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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