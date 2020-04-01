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Мэрия Москвы издаст постановление о QR-кодах для контроля соблюдения режима самоизоляции

Они заработают после принятия соответствующего акта столичных властей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Мэрия Москвы издаст постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции, заявил в среду министр правительства столицы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"QR-коды заработают ровно тогда, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы", - сказал он.

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Лысенко добавил, что технических мощностей платформы хватит даже при большом количестве регистрируемых пользователей. "Платформа - это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды", - сказал он.

Ранее Лысенко сообщил, что граждане с подтвержденным коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений. Это приложение уже начали тестировать в столице.

В новость внесены изменения (10:18 мск) - добавлена информация по тексту. 

 

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