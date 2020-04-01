Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы перенесли начало сезона работы летних веранд и кафе на 15 июня. Об этом сообщил в среду на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин. Он подчеркнул, что начинать монтаж летних веранд разрешается не ранее 1 июня 2020 года.

Сроки возобновления полноценной работы ресторанов и кафе в Москве будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, добавил Собянин.

До 5 апреля предприятия общественного питания могут работать только в режиме доставки или продажи еды навынос.

"Открывать общепит после этой даты или продлевать ограничения - будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу", - написал мэр.

При этом он отметил, что, "даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит".