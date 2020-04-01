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Пандемия коронавируса нового типа

Медперсонал больниц, где лечат больных коронавирусом, регулярно сдает тесты на COVID-19

Пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, принимают в восьми медицинских учреждениях Москвы, которые специально переоборудовали для этого

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пациентов с коронавирусом принимают в восьми медицинских учреждениях столицы, которые были специально переоборудованы для этого, сообщил в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты в медицинском комплексе в Коммунарке, городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова, городской клинической больнице №67 имени Л. А. Ворохобова (новый перинатальный корпус), Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой, госпитале на Шаболовке, инфекционных клинических больницах №1 и 2.

На данный момент врачи и медсестры стационаров, в которых развернута медицинская помощь заразившихся коронавирусом, регулярно сдают анализы. "Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами", - прокомментировали в оперштабе. В случае подтверждения наличия коронавируса, к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния - назначается лечение на дому либо госпитализация, и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя. Аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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