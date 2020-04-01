В Крыму введут карантин

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин. На Крымском мосту организуют пункты проверки автотранспорта, сообщил в среду на ежедневном совещании глава региона Сергей Аксенов.

"С 00:00 [2 апреля] будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", - сказал Аксенов.

Он также поручил правительству Крыма организовать осмотр всех поездов и пассажиров, следующих через Крымский мост, проводить усиленный досмотр в аэропорту Симферополя. "До 17:00 [1 апреля] будет опубликован перечень требований к гражданам, которые спокойно, без всяких проблем могут заехать - это крымчане и граждане Российской Федерации, у которых собственность здесь есть", - добавил Аксенов.

Проверка температуры на мосту

Аксенов также поручил организовать проверку температуры на Крымском мосту, не создавая пробок.

"Организовать 100% досмотровые мероприятия с выяснением, кто, куда, по какой ситуации едет. Главный вопрос, сделать это так, чтобы людям не было дискомфортно, чтобы не стояли часовые очереди. Подумайте, сколько сил и средств для этого надо", - сказал глава Крыма, уточнив, что при необходимости группировку сил на мосту необходимо увеличить.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, всех автомобилистов на Крымском мосту будут проверять тепловизорами. "Если там есть люди с повышенной температурой, они доставляются в лечебные учреждения", - пояснила она.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 832 человека, из них на самоизоляции - 2 758 человек, в стационарах - 64 человека, в обсерваторах - 10 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших - средней степени тяжести и удовлетворительное. Первого заболевшего в Крыму выявили 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

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