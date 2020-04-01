Россия направила помощь США для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Национальный антирекорд по количеству летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, поставлен в США: за сутки там умерли 865 человек, сообщил во вторник Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. Общее количество инфицированных приблизилось к 190 тыс.

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Россия в среду направила в США самолет с медицинским оборудованием и защитными масками, сообщило Минобороны РФ. Договоренность о доставке этой помощи была достигнута в понедельник в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Продолжается рост числа заразившихся в Европе, где наиболее сложной остается ситуация в Италии, Испании и Франции. Пандемия охватила уже более 160 стран. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов. "Трудные две недели" Коронавирус в США продолжает быстро распространяться: по последним данным, количество инфицированных составило 189,5 тыс., что почти в два с половиной раза больше, чем в Китае, где первая вспышка инфекции была зафиксирована в конце прошлого года, после чего коронавирус стал распространяться по всему миру.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных исходов в США превысило 4 тыс., выздоровели 7,1 тыс. человек. По прогнозу координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, жертвами инфекции в США могут стать от 100 тыс. до 200 тыс. человек. Как заявил во вторник президент США Дональд Трамп, предстоит пройти через "очень трудные две недели", после чего жители смогут "увидеть настоящий свет в конце туннеля". Между тем, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности, Национальный стратегический резерв США почти полностью исчерпал запасы таких средств личной защиты, как респираторы, защитные маски, медицинские перчатки и халаты. Власти США ожидают прибытия самолета с российской помощью в среду. Он доставит средства личной защиты и медицинские принадлежности.

'ТАСС/Минобороны России'

Ситуация в Европе и Китае В Европе наиболее сложной остается ситуация в Италии, где за сутки число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания составило 837 человек, достигнув 12 428 случаев, сообщил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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Общее число инфицированных с начала эпидемии итальянцев, включая умерших и вылечившихся, составило 105 792 человека. Медики считают, что Италия близка к прохождению пика эпидемии, о чем говорит, в частности, снижение числа пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии. По данным Боррелли, 59% заразившихся находятся на домашнем режиме самоизоляции. Неблагополучной остается ситуация в Испании, где за сутки количество инфицированных увеличилось с 85,2 тыс. до 94,4 тыс. человек, а число летальных исходов выросло с 7 340 до 8 189. Высокие темпы распространения инфекции зафиксированы и во Франции: число заразившихся за сутки выросло почти на 7,5 тыс. и превысило 52 тыс. человек, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон. Количество летальных исходов увеличилось на 499 и составило 3523. В Германии число зараженных увеличилось за сутки на 5,4 тыс. и достигло 67,3 тыс. человек, сообщил институт вирусологии имени Роберта Коха. По его данным, умерли еще 149 пациентов, общее число жертв эпидемии в ФРГ составило 732 человека. Тем временем Китай, где пик эпидемии уже пройден, продолжает демонстрировать положительную динамику: за сутки число случаев заражения увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными. По сообщению Госкомитета по делам здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на семь случаев, 186 человек выздоровели. Регионы на самоизоляции Российские регионы по примеру Москвы и Подмосковья и в соответствии с рекомендацией правительства РФ продолжают вводить режим самоизоляции.

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