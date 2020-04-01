"Меганмарклнулись": как Великобритания реагирует на перемены в королевской семье

31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. В британских газетах появилось два забавных неологизма: To Meghan Markle ("меганмарклнуться", то есть уйти из некомфортной, давящей ситуации) и Megxit, по аналогии с Brexit. Что отличало Меган от других членов монаршей семьи и что о ней думают в британском обществе?

"Меганмарклнулась", "меганмарклнулся", "меганмарклнулись" О своем решении оставить обязанности старших членов королевской семьи и "найти для себя новую прогрессивную роль в рамках института" герцоги Сассекские объявили 8 января в своем Instagram. После длительных переговоров с двором статус Гарри и Меган официально изменился. Теперь они будут жить в Лос-Анджелесе, родном городе Меган, и самостоятельно зарабатывать на жизнь (правда, еще около года пару будет финансово поддерживать отец Гарри принц Чарльз). Гарри и Меган не смогут больше использовать титул Их Высочеств, утратят право называть личные бренды "королевскими" (хоть и останутся герцогом и герцогиней) и официально представлять Елизавету II.

Это лишь отчасти похоже на то, чего пара добивалась изначально. Им не удалось добиться свободы и продолжить при этом выполнять обязательства перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями. "Интересно проявил себя принц Чарльз. Если до этого Чарльза считали мягким человеком, где-то, может быть, неуверенным, то в данной ситуации он повел себя очень решительно. Он сказал сыну и невестке: "Либо вы в семье, либо, если вы хотите уходить, уходите совсем". То есть он указал им на порог, они не могут оставаться как бы получленами королевской семьи", — рассказывает директор Института идентичности (Англия) доктор политических наук Наташа Грант. Все это особенно интересно на фоне его растущей публичной роли. Похоже, все старшие члены королевской семьи не очень довольны решением герцогов Сассекских. The Guardian, например, крайне эмоционально описала то, как принц Уильям и Кейт Миддлтон игнорируют пару во время службы в Вестминстерском аббатстве. Зато Елизавета II, несмотря на всю сложность ситуации, в конечном счете готова принять и внука, и его жену обратно, если они когда-нибудь решат вернуться. Зачем бежать из дворца Точные причины, сподвигшие пару на глобальные перемены, неизвестны, однако одной из них почти наверняка были многочисленные конфликты со СМИ, входящими в королевский пул, от сотрудничества с которым Гарри и Меган старались уйти — и не без причины.

На эту тему Принц Гарри и Меган Маркл официально начинают независимую жизнь от британской короны

В 2019 году герцог Сассекский подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их во взломе телефона, а герцогиня — на The Mail on Sunday, без позволения опубликовавшую ее личное письмо к отцу. Хорошо иллюстрирует отношения многих британских СМИ к американке материал Buzzfeed о двойных стандартах, в котором они сравнивают заголовки газет королевского пула, посвященных Меган и жене принца Уильяма Кейт Миддлтон. Одни и те же медиа критикуют Меган за то, за что раньше хвалили Кейт. К примеру, ландыши входили в свадебные букеты обеих герцогинь. После свадьбы Кейт издание Express написало о ее букете материал под названием "Как сказать о любви цветами", а после свадьбы Меган — "Королевская свадьба. Как цветы Меган Маркл чуть не поставили жизнь принцессы Шарлотты под угрозу", внезапно вспомнив, что ландыши ядовиты. Меган до герцогини Семья Меган была близка к кино: ее отец работал кинооператором и познакомился с ее матерью — ассистенткой визажиста — на съемках сериала "Женаты… с детьми", где Меган спустя годы появилась в эпизодической роли. С тех пор Меган снялась почти в трех десятках сериалов и фильмов, правда в большинстве из них — в небольших ролях. Самым успешным и долгосрочным проектом будущей герцогини стало участие в получившем несколько престижных наград сериале "Форс-мажоры". В нем она на протяжении семи лет исполняла роль адвоката Рейчел Зейн. В 2014 году Меган начала вести блог The Tig, названный в честь ее любимой марки вина Tignanello, в котором она писала о путешествиях, еде, моде и своей жизни. После вступления в королевскую семью Меган пришлось оставить и блог, и кинокарьеру. Но сейчас она, похоже, решила вернуться в киноиндустрию и уже озвучила для Disney Plus документальный фильм. Другая принцесса Американка с африканскими корнями, активистка и бывшая актриса, Меган Маркл была по определению "другой" принцессой. С ее приходом в обществе активизировалось обсуждение расовых проблем и гендерного неравенства. В 11 лет девочка написала тогдашней первой леди Америки Хиллари Клинтон письмо, пожаловавшись на сексистский подтекст рекламного слогана средства для мытья посуды, гласящего: "Женщины по всей Америке сражаются с грязными горшками и сковородками", и вскоре слово "женщины" заменили на слово "люди". Она продолжала активно выступать за права женщин и до, и после замужества.

"Я горжусь быть женщиной и феминисткой", — сказала герцогиня в речи для Организации Объединенных Наций в 2015 году. Несмотря на то что либеральная часть британского общества поддерживала Меган и прощала ей не совсем обычное для королевской особы поведение, с людьми старшими и более консервативными было не так просто. "Прежде всего к Меган Маркл относились как к иностранке, к человеку, который несколько выбивается из общего британского контекста и понимания роли монархии в современной жизни страны", — считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. Последствия Megxit "Выбирая Brexit, британцы выбирают уйти из Европейского союза, но стоит речи зайти о Megxit, британцы негодуют, что кто-то выбирает уйти из Британии", — цитирует The New York Times слова директора одной из журналистских программ Оксфордского университета. Ведущую роль в происходящем в королевской семье, роль зачинщика конфликта многие британцы приписывают Меган, а не Гарри. Так, в материале издания Sky News один из экспертов заявляет, что сложение полномочий — "очередной случай, когда Меган получает то, чего хочет". "Интересно, что Гарри почему-то рассматривают в данном случае как очень любящего мужа, не очень своевольного, который заботится о своей жене и в силу этого создает проблемы своим родственникам", — говорит Наташа Грант.

На эту тему Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать "новую жизнь"