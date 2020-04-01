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Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Жалобы на неполадки поступают в основном от жителей западной части России

ТАСС, 1 апреля. Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в среду в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 64% пользователей пожаловались на проблемы в работе почтового сервиса, у 28% не работает сайт и 7% испытывают проблемы со входом в сервис. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в западной части России.

"Небольшой процент пользователей мог испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные не пострадают", - сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

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