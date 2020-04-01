Некоторые регионы России ограничили продажу алкоголя и табака на период самоизоляции

ТАСС, 1 апреля. Решения об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, приняли в нескольких регионах России: Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях, говорится в распоряжениях региональных и местных властей.

Сейчас более двух третей российских регионов уже ввели дополнительные ограничительные меры и режим самоизоляции для граждан по примеру Москвы и Московской области.

Жителям большинства российских субъектов не рекомендуется покидать свои дома без необходимости. Выходить можно в аптеку или в магазин, для экстренного посещения врача, выгула собаки, а также чтобы вынести мусор или добраться до работы, если специфика не позволяет перейти в режим "длинных выходных" или на удаленный режим работы. Также некоторые регионы вводят дополнительные запреты и ограничения, в частности по продаже алкоголя. Таким образом власти хотят снизить потребление спиртных напитков населением в нерабочие дни.

Какие ограничения ввели в регионах

Власти Кызыла, административного центра Тувы, ввели запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива, во всех торговых точках города. Эта мера действует до особого распоряжения о снятии режима полной самоизоляции граждан, веденного главой республики 31 марта. Остальные муниципалитеты по примеру Тувы в ближайшее время должны вынести аналогичные распоряжения. Как пояснили ТАСС в республиканском правительстве, это необходимо "в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан".

Администрация Шушенского района Красноярского края также ввела ограничения на продажу спиртного. Глава района рекомендовал муниципалитетам приостановить работу объектов розничной торговли, реализующих алкогольную и табачную продукцию.