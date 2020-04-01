Некоторые регионы России ограничили продажу алкоголя и табака на период самоизоляции

ТАСС, 1 апреля. Решения об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, приняли в нескольких регионах России: Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях, говорится в распоряжениях региональных и местных властей.
Сейчас более двух третей российских регионов уже ввели дополнительные ограничительные меры и режим самоизоляции для граждан по примеру Москвы и Московской области.
Жителям большинства российских субъектов не рекомендуется покидать свои дома без необходимости. Выходить можно в аптеку или в магазин, для экстренного посещения врача, выгула собаки, а также чтобы вынести мусор или добраться до работы, если специфика не позволяет перейти в режим "длинных выходных" или на удаленный режим работы. Также некоторые регионы вводят дополнительные запреты и ограничения, в частности по продаже алкоголя. Таким образом власти хотят снизить потребление спиртных напитков населением в нерабочие дни.
Какие ограничения ввели в регионах
Власти Кызыла, административного центра Тувы, ввели запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива, во всех торговых точках города. Эта мера действует до особого распоряжения о снятии режима полной самоизоляции граждан, веденного главой республики 31 марта. Остальные муниципалитеты по примеру Тувы в ближайшее время должны вынести аналогичные распоряжения. Как пояснили ТАСС в республиканском правительстве, это необходимо "в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан".
Администрация Шушенского района Красноярского края также ввела ограничения на продажу спиртного. Глава района рекомендовал муниципалитетам приостановить работу объектов розничной торговли, реализующих алкогольную и табачную продукцию.
А в Кузбассе до 5 апреля в соответствии с распоряжением губернатора Сергея Цивилева закрыты все специализированные торговые объекты по продаже алкоголя и табака. В первую очередь ограничения касаются сетей по продаже пива на розлив. В пресс-службе департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области ТАСС сообщили, что такие торговые точки, как правило, расположены в жилых домах или в шаговой доступности от многоэтажек.
"Введение временных мер должно помочь ограничить потребление алкоголя, в частности пивных напитков, населением в период самоизоляции, что не только будет способствовать здоровью наших граждан, но и обеспечит должный уровень правопорядка", - добавили в ведомстве.
В продовольственных магазинах и гипермаркетах Кузбасса алкоголь и табачная продукция продаются свободно. А вот в Карелии и Пермском крае ограничительные меры по продаже алкоголя коснутся всех торговых точек, в том числе крупных супермаркетов. Купить спиртные напитки в этих регионах можно лишь в определенные часы. В Карелии продажа разрешена с 10:00 до 14:00, в Пермском крае - с 11:00 до 20:00 по местному времени.
В Якутии продажа алкоголя полностью прекратилась в нескольких муниципальных образованиях, где действует режим самоизоляции для населения: городе Якутске, Нерюнгринском районе, Мирнинском районе и городском округе Жатай. Соответствующие ограничения отражены в постановлении главы республики Айсена Николаева. На своей официальной странице в Instagram Николаев призывает граждан сообщать о нарушении запрета о продаже алкоголя в единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), вся информация будет проверена административными комиссиями и правоохранительными органами.
Глава Башкирии Радий Хабиров ввел запрет на продажу алкоголя в магазинах, барах и кафе в вечернее время с 1 апреля. Теперь спиртное можно будет купить с 10:00 до 18:00.
"С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18:00 до 10:00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем", - написал он на своей странице "ВКонтакте" в среду. Прежде алкоголь продавался в магазинах республики с 10:00 до 22:00.
В новость внесены изменения (11:17 мск) - добавлена информация о Башкирии.