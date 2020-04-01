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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в России выросло до 24

За сутки умерли семь человек
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 - до 2 777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 человека умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек, за весь период выздоровели 190. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев. За весь период - 24", - говорится в сообщении штаба.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 35 регионах. 

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 267 и превысило 1,8 тыс.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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