Психолог для врачей, курьер для пациентов: как люди поддерживают друг друга на карантине

Массовая самоизоляция, которую власти ввели в городах России для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, побудила многих специалистов предложить свои бесплатные услуги тем, кому нужна помощь

Доставка до палаты В конце февраля 2020 года Кирилл отправился в командировку в Ломбардию. О том, что этот регион Италии через пару недель станет центром эпидемии коронавирусной инфекции, тогда еще никому не приходило в голову. "Все говорили об эпидемии в Китае, в Италии была всего пара заразившихся. Жизнь в городах кипела, — вспоминает Кирилл. — Соблюдать карантин вернувшимся из Италии в Россию не требовалось, но все же я, прилетев в Москву, на всякий случай решил отсидеться дома, разрешил своим подчиненным, которые летали со мной, работать удаленно". Через пару дней Кирилл почувствовал себя плохо, у него поднялась высокая температура. Врач поставил диагноз ОРВИ, и следующую неделю Кирилл болел дома. Пошел на поправку, врач выписал его, но затем температура вернулась, на сей раз с сухим кашлем. А вместе с Кириллом заболели все члены семьи. "Я вместе с моими домашними поехал в Коммунарку. Там нам сделали компьютерную томографию и у всех обнаружили сегментарную пневмонию". Кирилл с семьей провел в больнице две недели — каждый в отдельной палате, из которой запрещалось выходить даже в коридор. "Палаты отличные, питание тоже, кормили вкусно, пять раз в день, еду приносили в индивидуальных боксах, как в самолете, — рассказывает Кирилл. — Но, конечно, сидеть в четырех стенах тяжело, спасал интернет. Случайно я нашел чат пациентов в Telegram — в нем переписывались люди, которые лежали в этой больнице". Через 14 дней Кирилла выписали — он поправился, тест на коронавирус оказался отрицательным, но после выписки он с семьей должен был провести еще 14 дней в самоизоляции дома.

Описание Многопрофильный медицинский центр "Новомосковский" © Владимир Гердо/ТАСС

"Я остался в чате, в него добавлялось все больше людей. Многие ребята оказались в Москве проездом — их госпитализировали прямо из аэропорта. И у них тут никого, кто бы мог передать необходимые вещи. А есть и москвичи, которые не хотят подвергать пожилых родителей или жен опасности и гонять их с передачами. Поэтому те, кто уже выздоровел и выписался, стали помогать. При этом мы ни разу друг друга не видели вживую". Кирилл стал одним из администраторов чата "Коммунарка Резорт", но подчеркивает: пациентам помогают многие участники, а не он один. "Сегодня, например, девочка ездила в больницу к врачу за документами и заодно передала необходимые вещи пациенту. Я ездил несколько раз на машине. После введения карантина в Москве мы оранизовывали курьерскую доставку". По словам Кирилла, люди просят привезти самые необходимые личные вещи: средства гигиены, косметику, лекарства, средства защиты для использования после выписки — медицинские маски, перчатки, антисептические гели для рук. "Кроме того, те, кто уже выписался, переболел, делятся опытом с "новенькими", потом что отсутствие информации и поток новостей в интернете заставляют людей нервничать, паниковать. Мы стараемся отвечать на их вопросы и успокаивать". Горячая линия для медиков и беременных Частный психолог из Екатеринбурга Надежда Сафьян решила помочь медикам, которые сейчас работают с зараженными коронавирусной инфекцией, и создала проект #МыРядом2020. "Врачи сейчас испытывают сильные моральные перегрузки, поэтому я предложила знакомым психологам организовать для медиков бесплатные онлайн- и телефонные консультации, — рассказывает Надежда. — За пару дней откликнулись более 70 психологов, которые работают с разными проблемами. С нами также связались программисты, которые предложили сделать бесплатный сайт проекта".

Описание Надежда Сафьян © Личный архив Надежды Сафьян

Она с коллегами создала чат, сделала памятки для врачей, в которых указала свой телефон. Надежда планирует выступить организатором помощи — распределять обратившихся к ней людей к специалистам в зависимости от проблемы. "Также думаем проводить консультации для беременных женщин, потому что они сейчас тоже очень нервничают. Особенно это касается будущих мам, которые забеременели с помощью ЭКО, тех, кто уже сталкивался с потерей беременности". К Надежде уже обратились несколько медсестер. По словам психолога, все они страдают от чувства тревоги и вины за то, что не могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию, несмотря на усилия. "Мы стараемся сместить внимание медиков на то, что они помогают конкретным людям, которым очень нужна эта помощь, что кроме них никто этого не сделает". Надежда не исключает, что после карантина проект #МыРядом2020 продолжит оказывать помощь врачам и людям из группы риска — беременным, пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Учитель онлайн Учитель русского языка и литературы из Ростова-на-Дону Наталья Сапегина организовала бесплатные онлайн-уроки для школьников. "У детей сейчас выходные, и я решила предложить свою помощь, чтобы их занять. Ведь многие родители продолжают работать на удаленке, а с детьми надо заниматься", — рассказал учитель. Наталья отправила сообщение с предложением своих бесплатных услуг знакомым с детьми, а те — своим знакомым. На призыв учителя откликнулись родители 15 школьников. Наталья Сапегина сформировала четыре группы по возрасту, занимается с ними каждый день с помощь приложения WhatsApp по 40–60 минут.

Описание Наталья Сапегина © Личный архив Натальи Сапегиной

"Некоторые дети сами захотели заниматься, других за учебу засадили родители, но ученикам понравилось, говорят, им весело и интересно". Наталья — сторонник традиционной методики преподавания, она задает домашнее задание, которое потом с детьми проверяет прямо на уроке, но не ставит оценки. Так как программы в школе у детей разные, учитель на занятиях отрабатывает наиболее сложные для детей орфограммы русского языка, которые требуют регулярного повторения. Некоторые родители пересылали учителю деньги в знак благодарности, но Наталья подчеркивает: ее инициатива — не маркетинговый ход и не реклама своих репетиторских услуг. "У меня достаточно работы и учеников, я не ищу "клиентов" таким образом. Просто очень люблю преподавать. Подобный опыт онлайн-обучения для меня первый, очень интересно окунуться в новый процесс. Осваиваю и новые платформы для работы, например Zoom. Не думаю, что смогу продолжать заниматься с моими группами после карантина, ведь я вернусь в школу. Но не исключаю, что мы с ребятами организуем клуб русского и литературы". Помощь пожилым людям Жительница Калининграда Оксана Акмаева с 15-летним сыном Матвеем организовали в своем доме доставку продуктов пожилым жильцам. Повесили в подъезде объявление с такими словами: "Мы понимаем, что в вашей жизни было немало невзгод, которые вы пережили с достоинством. Но в нынешней ситуации, когда вашей жизни угрожает коронавирус, мы просим поберечь себя". И предложили свою помощь. "В начале карантина я видела в окно, как бабушки из нашего двора спокойно ходят с сумками из магазина, на них не было ни масок, ни перчаток. Вечерами они прогуливались группками. Меня это разозлило: во-первых, это опасно для них. Во-вторых, я прекрасно понимаю: чем быстрее закончится эпидемия, тем быстрее я смогу вернуться к работе и зарабатывать. И важно, чтобы карантин соблюдался".

Описание Оксана Акмаева © Личный архив Оксаны Акмаевой