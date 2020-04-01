Вернувшихся на Сахалин из Японии и Таиланда туристов отпустили на домашний карантин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение отпустить домой всех сахалинских туристов, недавно вернувшихся в Южно-Сахалинск из Японии и Таиланда и изолированных в специально отведенных для этого учреждениях. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель островного правительства.

За последние несколько дней в Сахалинскую область прибыли чартерные рейсы, вернувшие сахалинских туристов из Таиланда, Японии и Республики Корея. Все пассажиры самолетов сдали тест на наличие коронавирусной инфекции, после чего их изолировали в двух учреждениях в пригороде Южно-Сахалинска, а также в гостинице "Спортивная" и в кожно-венерологическом диспансере в самом областном центре. В пригороде объявили режим ЧС.

"Вчера и сегодня домой были отпущены сахалинцы, прибывшие из Таиланда и Японии. Изначально было принято решение, что они будут изолированы от других людей в течение двух недель. После получения отрицательных результатов тестов было решено отпустить их по домам", - сказал собеседник агентства. Пассажиры, прилетевшие из Сеула, все еще находятся в изоляции в гостинице "Спортивная" в Южно-Сахалинске, так как они прибыли на остров и сдали тесты только два дня назад.

По информации областных властей, все отпущенные должны соблюдать домашний карантин. За ними будут вести наблюдение правоохранительные органы с помощью мобильной связи и системы "Безопасный город". Видеокамеры установлены по всему городу и могут идентифицировать изображение человека, отслеживать его перемещения. На нарушение последуют штрафы или уголовная ответственность.

Во вторник губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о введении в регионе с 1 по 5 апреля режима самоизоляции. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. Всего в Сахалинской области на сегодняшний день подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.