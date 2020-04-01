Муфтий Дагестана призвал мусульман республики не посещать мечети из-за угрозы коронавируса

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал мусульман региона приостановить посещение мечетей после введения в республике режима самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обращения Абдулаева, размещенном в среду на сайте муфтията республики.

Власти Дагестана в связи с пандемией коронавируса ввели ограничения на передвижение для жителей республики. Соответствующий указ во вторник подписал глава региона Владимир Васильев.

"Вышел новый указ главы республики Владимира Васильева, в котором есть следующий пункт: "Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запретить проведение религиозных обрядов и мероприятий с массовым участием граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки". На основании этого указа и мнения всех компетентных в этой области лиц обращаюсь к мусульманам Дагестана: появилась необходимость приостановить посещение мечетей до отмены вышеприведенной рекомендации", - говорится в обращении.

Отмечается, что "все ответственные за здоровье людей должностные лица и представители Минздрава и Роспотребнадзора говорят, что необходимо ограничить контакты среди населения до снятия режима".

По словам Ахмада Абдулаева, жители Дагестана "всегда отличались особой мудростью и терпением в любое сложное время". "Именно на эти ваши качества я очень надеюсь и сегодня. Большая просьба ко всем прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо было, как лучше было, и последовать указаниям старших и более осведомленных. Необходимо знать, что все испытания нам ниспосланы создателем всего сущего, и чем достойнее и покорнее мы их перенесем, тем скорее на нас снизойдет милость и благодать творца", - отметил муфтий республики.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, по состоянию на 1 апреля в республике зарегистрировано 15 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Предварительно коронавирус диагностирован у 30 человек. В настоящее время 857 человек, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине.