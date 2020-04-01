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Пандемия коронавируса нового типа
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В России делают 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки

Тестирование происходит в 95 лабораториях по всей стране

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России усилиями 95 лабораторий делается 36 тыс. анализов на коронавирус в сутки. Такие данные глава правительства привел, открывая в среду заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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"По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тыс. проб", - сказал Мишустин. Он уточнил, что в России ежесуточно исследуется около 36 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию.

Премьер отметил, что производство тест-систем активно расширяется. Число проводимых исследований на выявление инфекции также наращивается. Мишустин рассказал, что 19 марта к этой работе были подключены лаборатории из 193 медицинских организаций.

"Если в первые дни они обрабатывали чуть более 500 проб, то сейчас это более 12 тыс. в сутки", - рассказал он.

Мишустин отметил, что привлекаются и коммерческие организации.

"Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 тыс. образцов в сутки", - сказал он. Таким образом, по показателю проводимых тестов - Россия в тройке мировых лидеров. "Все исследования делаются на отечественных тест-системах", - подчеркнул глава кабмина, отметив, что оснащение лабораторий всем необходимым оборудованием продолжается.

Премьер-министр отметил работу сотрудников Роспотребнадзора, благодаря которой стали возможны такие результаты. "Такая верность своему делу заслуживает высокой оценки", - сказал он.

Мишустин добавил, что лабораторные исследования помогают выявлять заболевших и своевременно оказывать им медицинскую помощь. "Но не менее важно приложить все усилия, чтобы инфекция не распространялась. Надо исключить новые случаи завозного коронавируса, когда инфекция приходит к нам из-за границы", - заключил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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