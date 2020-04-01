Рейс "Аэрофлота" Москва - Шанхай отменен из-за квоты в Шереметьево

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила еженедельный рейс Москва - Шанхай - Москва в связи с введением временных ограничений на число пассажиров, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Китае.

"Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения в программу своих полетов, в том числе временно отменен еженедельный рейс Москва - Шанхай - Москва (SU 208/209). Возможность возобновления данного рейса будет прорабатываться перевозчиком дополнительно", - говорится в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении с 31 марта количества рейсов для вывоза граждан РФ из других стран. Позже Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в российскую столицу из-за границы только в аэропорт Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

В посольстве напомнили, что из-за ограничений на авиаперевозки все россияне, желающие покинуть КНР, должны предоставить о себе информацию, на основании которой будет рассматриваться вопрос организации вывозных рейсов. "Сохраняется возможность возвращения в Россию через пункты пропуска на российско-китайской границе. Актуальная информация об их работе размещается на странице "ВКонтакте" генерального консульства РФ в Харбине", - отмечается в документе.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Китае зафиксировано 36 заразившихся коронавирусом, в 35 случаях инфицированные прибыли из-за границы. Число выздоровевших по стране превысило 93%, во всех китайских регионах эпидемию удалось подавить, риск заражения от внутренних источников практически отсутствует.