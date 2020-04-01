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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию

За минувшие две недели в страну вернулись около 160 тыс. соотечественников из 43 стран мира, отметили в Ростуризме
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Практически все российские организованные туристы вернулись в Россию из-за границы, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

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"К настоящему времени подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации. За минувшие две недели в страну вернулось около 160 тыс. организованных туристов из 43 стран мира", - говорится в сообщении.

За границей остаются 109 российских организованных туристов. Часть из них ожидает вылета из стран, где ограничено авиасообщение, часть (32 человека) сейчас находятся в круизах. Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.

Кроме того, за границей еще остаются российские самостоятельные путешественники. Их возвращением занимается Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.

"Мы выполнили свои обязательства по возвращению в кратчайшие сроки на родину туристов, которые пользуются услугами туроператоров. Совместно с Росавиацией и МИД России мы также помогаем самостоятельным туристам вернуться домой из дальних и труднодоступных направлений. В частности, сегодня самолет авиакомпании Azur Air вылетел за россиянами, которые находятся в Бразилии и Перу. В связи с этим, я хочу выразить слова благодарности туроператорам, авиакомпаниям и экипажам воздушных судов за их профессионализм", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба.

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РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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