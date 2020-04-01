В Чечне умерла пожилая женщина, зараженная коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Пожилая женщина, зараженная коронавирусом, умерла в среду в Грозном, сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева. В регионе это первый случай смерти человека, зараженного коронавирусом.

"Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром", - сказал собеседник агентства.