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Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне умерла пожилая женщина, зараженная коронавирусом

Ранее ее диагноз подтвердился в Москве

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Пожилая женщина, зараженная коронавирусом, умерла в среду в Грозном, сообщила ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева. В регионе это первый случай смерти человека, зараженного коронавирусом.

"Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром", - сказал собеседник агентства. 

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Как сообщалось ранее, женщина приехала в Чечню в плацкартном вагоне. Ее диагноз подтвердился в Москве. С ней контактировали более 200 человек, которые сейчас находятся на карантине. У нее быстро развились симптомы острой респираторной вирусной инфекции, к которым также присоединилась дыхательная недостаточность, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В Чечне всего 21 положительный результат по тест-системе, из них десять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

Теги
РоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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