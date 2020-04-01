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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Мужчине было 59 лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу коронавируса в регионе.

"Второй скончавшийся с подтвержденным коронавирусом житель Подмосковья - мужчина в возрасте 59 лет. В больницу был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. Наряду с этим, больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, за последние сутки в Подмосковье выявлены 15 новых случаев, всего зарегистрировано 134 инфицированных, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

В новость были внесены изменения (11:48 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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