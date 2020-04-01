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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин: система сбора данных о людях, возвращающихся из-за границы, активно внедряется

Премьер-министр также отметил, что до прохождения паспортного контроля на границе возвращающиеся должны будут через портал госуслуг заполнить электронную форму и предоставить сведения, в частности, об адресе своего проживания
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в настоящее время активно внедряет систему сбора данных о гражданах, возвращающихся из-за границы и обязанных соблюдать карантин. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

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Он напомнил, что ранее было принято решение о создании системы, "которую сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию". Как отметил премьер, возвращающиеся до прохождения паспортного контроля на границе должны будут через портал госуслуг заполнить соответствующую электронную форму и предоставить о себе сведения, в том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина.

"Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", - сказал Мишустин. Он добавил, что такие граждане на карантине должны будут самостоятельно заполнять на портале госуслуг журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома.

Также Мишустин напомнил о поручении Минюсту, связанному с частичной приостановкой работы ЗАГСов. "Необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было бы получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают. У них должна быть возможность регистрировать эти события", - заключил глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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