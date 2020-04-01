НМИЦ здоровья детей временно переводит пациентов в профильные медучреждения Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава временно переводит пациентов в профильные медучреждения Москвы, так как центр был выбран для оказания помощи детям с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении НМИЦ, опубликованном в среду в Facebook .

"ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России - учреждение, где собраны лучшие медицинские специалисты, выбрано правительством РФ для оказания помощи детям с коронавирусной инфекцией COVID-19. Для маленьких пациентов с новой инфекцией выделяются лучшие площади клиники высоких технологий центра, - говорится в сообщении. - Временно мы вынуждены перевести пациентов, в том числе нуждающихся в трансплантации, в профильные медицинские учреждения Москвы".

Как только эпидемиологическая обстановка позволит вновь госпитализировать детей в клинику высоких технологий центра, помощь будет оказана каждому ребенку в полном объеме, заверили в НМИЦ.

В центре здоровья детей также отмечают, что Минздрав России держит ситуацию на особом контроле.