{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

НМИЦ здоровья детей временно переводит пациентов в профильные медучреждения Москвы

Центр будет оказывать помощь детям с новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава временно переводит пациентов в профильные медучреждения Москвы, так как центр был выбран для оказания помощи детям с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении НМИЦ, опубликованном в среду в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России - учреждение, где собраны лучшие медицинские специалисты, выбрано правительством РФ для оказания помощи детям с коронавирусной инфекцией COVID-19. Для маленьких пациентов с новой инфекцией выделяются лучшие площади клиники высоких технологий центра, - говорится в сообщении. - Временно мы вынуждены перевести пациентов, в том числе нуждающихся в трансплантации, в профильные медицинские учреждения Москвы".

Как только эпидемиологическая обстановка позволит вновь госпитализировать детей в клинику высоких технологий центра, помощь будет оказана каждому ребенку в полном объеме, заверили в НМИЦ.

В центре здоровья детей также отмечают, что Минздрав России держит ситуацию на особом контроле.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно
Такие меры могут принять в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС