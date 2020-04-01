В Бурятии выделили почти 400 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса

ТАСС, 1 апреля. Почти 400 млн рублей из федеральных и региональных средств выделено в Бурятии на борьбу с распространением коронавируса. Они будут направлены на переоснащение медицинских организаций, закупку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, сообщается в среду на сайте Минздрава региона.

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Завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся и запас аппаратов искусственной вентиляции легких, использовать все возможности, чтобы при необходимости нарастить резерв свободных коек обязал президент РФ Владимир Путин все регионы страны 30 марта в ходе видеоконференции с полномочными представителями в федеральных округах.

"Это государственная поддержка из резервного фонда правительства Российской Федерации, из которого на переоснащение медицинских организаций выделено 128 млн рублей. Из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделено 271,8 млн рублей для нужд медицинских организаций на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Как сообщила на брифинге в среду министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, средства, выделенные правительством РФ, направят на подготовку дополнительного коечного фонда. Замминистра промышленности и торговли региона Алексей Оловянников на брифинге в среду сообщил, что на данный момент власти намерены перевести организации общепита, у которых нет собственных сайтов, на единую площадку для удобства жителей при заказе доставки. Также министерством прорабатывается поставка в регион около 100 тыс. медицинских масок. Кроме того, более 15 предпринимателей объединились для пошива многоразовых масок, объем на данный момент составляет около 16 тыс. масок.

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25, среди них дети, где самому маленькому пациенту - один год. Власти Бурятии с 31 марта до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.