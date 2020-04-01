За нарушение режима самоизоляции может грозить штраф до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Наказание за нарушение режима самоизоляции устанавливается принятой Госдумой нормой Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, пояснил ТАСС замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

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Во вторник нижняя палата парламента ввела новую статью 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", предусматривающую штрафы для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. СФ во вторник одобрил нововведения.

"Статья 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Под нее как раз оно [нарушение самоизоляции] и будет подпадать, - сказал Марданшин. - Оно будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность [глава 20 КоАП]".

Парламентарий уточнил, что режим самоизоляции является частью режима повышенной готовности. "Это может быть не на всей территории РФ, а на конкретно обозначенной территории, в определенном субъекте РФ", - пояснил он.