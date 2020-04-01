Клиники РЖД выделят в Москве 640 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Клиники "РЖД-Медицины" (дочерняя компания "Российских железных дорог") предоставят 640 коек в Москве для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус, говорится в сообщении холдинга.

В дорожной клинической больнице им. Н. А. Семашко на станции Люблино подготовлено 240 дополнительных мест для оказания медицинской помощи москвичам. Пациентов с подозрением на COVID-19 больница готова принимать со 2 апреля. Кроме того, с 3 апреля развернут дополнительно 400 коек в клинике "РЖД-Медицины" на Волоколамском шоссе.

Обе больницы оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, и укомплектованы специалистами.

Всего в столице за последние сутки подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1 тыс. 880 случаев коронавируса.

По данным федерального оперштаба, в России число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло за последние сутки на 440 - до 2 тыс. 777 человек в 75 регионах страны. Выздоровели 190 человек, 24 человека умерли.