Рособрнадзор может провести итоговые контрольные дистанционно

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения проводит совместно с соцсетью "ВКонтакте".

"Если ситуация будет ухудшаться, мы, в принципе, рассматриваем вариант, что всероссийские проверочные работы можно будет провести в дистанционной форме", - сказала Музаев.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Ранее Музаев сообщил, что в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации школы могут провести всероссийские проверочные работы до конца учебного года.

О ситуации с ЕГЭ

Музаев в эфире "Домашнего часа" также сообщил, что на сегодняшний день в России нет технологий, которые бы позволили обеспечить проведение Единого государственного экзамена дистанционно на дому для всех выпускников. По его словам, от многих экспертов поступали предложения организовать сдачу ЕГЭ дистанционно на дому. "Я вот сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного ЕГЭ на дому", - сказал он.

Музаев добавил, что подобный опыт есть при проведении экзамена для учеников с ограниченными возможностями здоровья. "Но установить 750 тыс. пунктов на дому - это история неподъемная абсолютно. Это физически невозможно. Эти пункты должны быть соответственно оборудованы, стандартизированы", - пояснил он.