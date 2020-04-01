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Пандемия коронавируса нового типа

РПЦ создает Центр помощи социально незащищенным группам населения на фоне пандемии

Также на базе больницы святителя Алексия планируется создание Центра по лечению пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь создает Центр оказания помощи социально незащищенным людям на базе православной службы помощи "Милосердие", которым на фоне распрострастранения коронавируса смогут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья. Об этом в среду сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"В Русской православной церкви разработали план поддержки социально незащищенных слоев населения в разгар вирусной пандемии. Для оказания экстренной социальной, психологической, медицинской помощи для москвичей и жителей области создается Центр оказания помощи социально незащищенным людям на базе православной службы помощи "Милосердие". По предварительным оценкам, услугами центра в течение года смогут воспользоваться свыше 30 тыс. человек. Одинокие пожилые люди, тяжелобольные и инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери и беременные женщины, бездомные и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации, смогут получить адресную продуктовую, лекарственную и патронажную помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, на базе больницы святителя Алексия планируется создание Центра по лечению пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией.

"В больнице готовы принимать не только москвичей и жителей Подмосковья, но и жителей близлежащих регионов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Для развертывания такого центра планируется создание консультативно-диагностического кабинета по забору клинических материалов для тестирования инфицированных COVID-19, а также приобретение дополнительных лекарственных препаратов, прежде всего, антибиотиков и противогрибковых средств, и оборудования для проведения искусственной вентиляции легких", - отметили в Синодальном отделе.

"Параллельно с осуществлением указанных двух проектов, на базе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению также планируется развернуть федеральный Штаб помощи социально незащищенным людям. Штаб возьмет на себя организацию круглосуточного колл-центра, куда могут бесплатно позвонить из любого субъекта РФ с просьбой о социальной или продуктовой помощи, а также будет заниматься решением других вопросов, связанных с поддержкой населения на всей территории России", - подчеркнули в пресс-службе.

Поддержку в реализации новых проектов оказал президент "Норникеля" Владимир Потанин, который выделил на реализацию проектов в общей сложности 270 млн рублей. Эти средства стали дополнением к уже выделенному ранее Потаниным 1 млрд рублей на борьбу с эпидемией и поддержку социально незащищенных слоев населения, добавили в Синодальном отделе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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