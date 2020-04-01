РПЦ создает Центр помощи социально незащищенным группам населения на фоне пандемии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь создает Центр оказания помощи социально незащищенным людям на базе православной службы помощи "Милосердие", которым на фоне распрострастранения коронавируса смогут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья. Об этом в среду сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"В Русской православной церкви разработали план поддержки социально незащищенных слоев населения в разгар вирусной пандемии. Для оказания экстренной социальной, психологической, медицинской помощи для москвичей и жителей области создается Центр оказания помощи социально незащищенным людям на базе православной службы помощи "Милосердие". По предварительным оценкам, услугами центра в течение года смогут воспользоваться свыше 30 тыс. человек. Одинокие пожилые люди, тяжелобольные и инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери и беременные женщины, бездомные и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации, смогут получить адресную продуктовую, лекарственную и патронажную помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, на базе больницы святителя Алексия планируется создание Центра по лечению пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией.

"В больнице готовы принимать не только москвичей и жителей Подмосковья, но и жителей близлежащих регионов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Для развертывания такого центра планируется создание консультативно-диагностического кабинета по забору клинических материалов для тестирования инфицированных COVID-19, а также приобретение дополнительных лекарственных препаратов, прежде всего, антибиотиков и противогрибковых средств, и оборудования для проведения искусственной вентиляции легких", - отметили в Синодальном отделе.

"Параллельно с осуществлением указанных двух проектов, на базе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению также планируется развернуть федеральный Штаб помощи социально незащищенным людям. Штаб возьмет на себя организацию круглосуточного колл-центра, куда могут бесплатно позвонить из любого субъекта РФ с просьбой о социальной или продуктовой помощи, а также будет заниматься решением других вопросов, связанных с поддержкой населения на всей территории России", - подчеркнули в пресс-службе.

Поддержку в реализации новых проектов оказал президент "Норникеля" Владимир Потанин, который выделил на реализацию проектов в общей сложности 270 млн рублей. Эти средства стали дополнением к уже выделенному ранее Потаниным 1 млрд рублей на борьбу с эпидемией и поддержку социально незащищенных слоев населения, добавили в Синодальном отделе.