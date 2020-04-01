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Пандемия коронавируса нового типа

Жителя Альметьевска оштрафовали за фейк о коронавирусе в соцсети

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Житель Альметьевска оштрафован на 30 тыс. рублей за распространение ложных сведений о коронавирусе в соцсети. Об этом в среду сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"В одной из социальных сетей сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что количество зараженных граждан в Альметьевске официально достигло пяти человек, а по неофициальным данным - количество летальных исходов намного больше. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 33-летний житель Альметьевска. Мужчина свою вину признал полностью и принес извинения перед пользователями сети Интернет", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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