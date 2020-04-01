Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.

"Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу России и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие из них уже дали положительный ответ. В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть якобы перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.