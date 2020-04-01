Песков рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса

По словам Пескова, президент в нынешней ситуации, связанной с коронавирусом, предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно.

"Сейчас, конечно, все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, перестал ли Владимир Путин пожимать руки тем, с кем встречается лично.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства со всеми своими собеседниками соблюдает социальную дистанцию и временно отказался от рукопожатий.

"Говорю вам за президента. Президент предпочитает эти дни делать все дистанционно, онлайн, также предпочитает для этих телеконференций использовать защищенные каналы связи", - добавил Песков

Он добавил: "Слава богу, такие технические и технологические возможности есть". "Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки (на прошлой неделе - прим. ТАСС). Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента", - подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, "обычно президент вообще не принимает показательных мер, он принимает меры действенные".

Сам Песков также использует формат ежедневных телефонных брифингов для представителей СМИ, впрочем, как и всегда. "Мы общаемся дистанционно, я это делаю из офиса", - уточнил представитель Кремля.

Говоря о мерах, предпринятых после получения известия о заражении коронавирусом Дениса Проценко - главного врача больницы в Коммунарке, которую на прошлой неделе посещал Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и другими представителями властных структур, представитель Кремля отметил, что "все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус". Песков уточнил, что это правило распространяется и на него.

"Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно", - подчеркнул он.