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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса

Президент России со всеми соблюдает социальную дистанцию и временно не пожимает руки собеседникам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства со всеми своими собеседниками соблюдает социальную дистанцию и временно отказался от рукопожатий.

"Сейчас, конечно, все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, перестал ли Владимир Путин пожимать руки тем, с кем встречается лично.

Дистанционная работа

По словам Пескова, президент в нынешней ситуации, связанной с коронавирусом, предпочитает работать с использованием современных средств связи дистанционно.

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"Говорю вам за президента. Президент предпочитает эти дни делать все дистанционно, онлайн, также предпочитает для этих телеконференций использовать защищенные каналы связи", - добавил Песков

Он добавил: "Слава богу, такие технические и технологические возможности есть". "Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите "двадцатки (на прошлой неделе - прим. ТАСС). Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента", - подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, "обычно президент вообще не принимает показательных мер, он принимает меры действенные".

Сам Песков также использует формат ежедневных телефонных брифингов для представителей СМИ, впрочем, как и всегда. "Мы общаемся дистанционно, я это делаю из офиса", - уточнил представитель Кремля.

Говоря о мерах, предпринятых после получения известия о заражении коронавирусом Дениса Проценко - главного врача больницы в Коммунарке, которую на прошлой неделе посещал Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и другими представителями властных структур, представитель Кремля отметил, что "все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус". Песков уточнил, что это правило распространяется и на него.

"Естественно, мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно", - подчеркнул он.

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Пресс-секретарь президента напомнил, что на среду у Путина в режиме видеоконференции запланировано традиционное совещание с членами правительства, на котором планируется рассмотреть темы сельского хозяйства, а также текущие вопросы.

"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет проведение его в дистанционном формате: президент будет в Ново-Огарево (подмосковная резиденция главы государства - прим. ТАСС) и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным большим набором руководителей правительства, которые также будут находиться на своих рабочих местах", - сказал Песков.

По его словам, "полностью задействованы технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы". Он добавил, что на среду у Путина намечено еще одно закрытое совещание, также в режиме видеоконференции, и возможен международный телефонный разговор во второй половине дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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