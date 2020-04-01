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Пандемия коронавируса нового типа
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Кремлю неизвестно о просьбах Минска к Москве помочь в борьбе с коронавирусом

Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщение "Коммерсанта" о том, что Белоруссия якобы обратилась к РФ с соответствующей просьбой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о том, поступали ли из Минска по дипломатическим каналам просьбы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения", - сказал он.

Так он прокомментировал сообщение "Коммерсанта" о том, что Белоруссия якобы обратилась к России с такой просьбой.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин исходит из того, что все страны в нынешней ситуации находятся "в одной лодке".

"Это общий вызов для всех, и бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно, - добавил Песков. - Это касается абсолютно всех стран мира, а в случае, когда мы говорим о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая". 

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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