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Пандемия коронавируса нового типа

Песков переадресовал в оперштаб и МИД вопрос о списке медоборудования, переданного США

Ранее в среду Минобороны сообщило, что российский самолет с медицинскими масками и оборудованием на борту вылетел в Штаты

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что не располагает информацией о точном составе медицинского груза, отправленного из РФ в США для содействия в борьбе с коронавирусом.

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"Я точным списком не располагаю, это может быть лучше в [оперативном] штабе или МИД [узнать], я не смогу вам дать информацию по точному списку", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский самолет с медицинскими масками и медоборудованием на борту вылетел в США.

Во вторник Песков говорил, что речь об отправке из России в США самолета шла в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, и Трамп с признательностью ее принял. Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что предлагая американским коллегам помощь, президент РФ исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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